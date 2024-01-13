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Şırnak'ta şehit olan 9 askerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
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Şırnak'ta şehit olan 9 askerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin cenazeleri, Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı törende dualar edildi ve cenazeler tören alanına getirildi. Şehitlerin cenazeleri, farklı illere gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şırnak\'ta şehit olan 9 askerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
13.01.2024 - 12:45,
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Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin cenazeleri, Şırnak'ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (32), Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (30), Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin (27), Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (28), Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23), Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (27), İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin (27), Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (22) için Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Cevdet Atay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tugay Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, kamu kurumlarının temsilcileri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Şehitlerin cenazeleri tören alanına getirildi, ardından öz geçmişleri okundu. Edilen duaların ardından Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Aksaray'a, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi Giresun'a, Şehit Uzman Çavuş Serkan Sayin'ın cenazesi Adıyaman'a, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün cenazesi Gaziantep'e, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi Niğde'ye, Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in cenazesi Eskişehir'e, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazeleri Kahramanmaraş'a, Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi Ordu'ya gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Kaynak: DHA
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