Şırnak'ta Sel Ziyaneti İncelemeleri
Şırnak'ta Sel Ziyaneti İncelemeleri

30.03.2026 19:41
Milletvekili Tatar, Cizre'deki sel felaketinde zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, sağanak nedeniyle zarar gören Cizre'nin Dirsekli Mahallesi ile merkeze bağlı Koçbeyi köyünde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Tatar, beraberinde Şırnak Vali Yardımcısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek, AFAD Müdürü Muzaffer İşlek, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Erhan Tatar ve AK Parti il teşkilat mensuplarıyla birlikte sağanakta zarar gören Cizre'nin Dirsekli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Burada incelemelerde bulunan Tatar, vatandaşlarla görüştü, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Tatar, yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle oluşan selin ilk saatlerinden itibaren tüm kuruluşların sahada var güçleri ile çalıştığını söyledi.

Zarar tespiti için hasar tespit komisyonu üyelerince çalışmaların başladığını aktaran Tatar, "Burada yıkılan duvarlar var ve köprüler var. Bu konuda elimizden ne geliyorsa vatandaşımızın yanındayız, yanında da olmaya devam edeceğiz. Burada istinat duvarı yıkılmış, burası belediye alanına girmektedir. Az önce AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile görüştüm. 'Siz orada bir komisyon kararı alın, biz oradaki istinat duvarının yapılması için ne gerekiyorsa yaparız.' dedi. Biz her zaman Cizre'nin, Silopi'nin, Beytüşşebap'ın diğer tüm ilçelerimizin yanındayız. Tüm kurum amirlerimizle, teşkilatımızla sahadayız, vatandaşımızın yanındayız." diye konuştu.

Tatar ve beraberindekiler daha sonra Koçbeyi köyüne giderek çalışmaları inceledi, vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok! İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
Yere yığılıp fenalaşan Lucescu’dan ilk açıklama: Sebebi Türkiye maçı... Yere yığılıp fenalaşan Lucescu'dan ilk açıklama: Sebebi Türkiye maçı...
İsrail Meclisinde İran korkusu Apar topar sığınaklara kaçtılar İsrail Meclisinde İran korkusu! Apar topar sığınaklara kaçtılar
Çin’den robot üretiminde dev adım: Yıllık kapasite 10 bine çıkarıldı Çin'den robot üretiminde dev adım: Yıllık kapasite 10 bine çıkarıldı
Fenerbahçe’nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı Yataktaki Beşiktaş detayı bomba Fenerbahçe'nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı! Yataktaki Beşiktaş detayı bomba

20:22
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
20:14
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha
Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
19:55
Türkiye’ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
19:51
Montella: 24 yıldır Dünya Kupası’na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil
Montella: 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil
19:38
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO’dan açıklama
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama
18:57
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
