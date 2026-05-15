Şırnak'ta Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Sabri K. idaresindeki 33 BZL 88 plakalı tır, Balveren beldesi Besta bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
