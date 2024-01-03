Şırnak\'ın Uludere ilçesinde tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Hilal beldesinde A.T. yönetimindeki 80 GE 101 plakalı tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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