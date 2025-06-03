Şırnak\'ta Tırda 30 kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince yapılan çalışmada kontrol noktasında bir tır durduruldu.

Narkotik köpeği "Hector"un da katıldığı aramada, aracın dingilinin üzerinde ve yağ deposuna gizlenmiş 12 pakette 30 kilogram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan tırın sürücüsü A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. ???????