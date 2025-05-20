Şırnak'ta Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası Başladı

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(ŞIRNAK) - Şırnak'ta bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın açılışını yapan Vali Birol Ekici, "Cudi Cup Kupası ilk başladığı zamanlar 'Roket sesleri değil, raket sesleriyle şenlensin şehrimiz' diyorduk. Bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan birlik beraberlik ve kardeşlik projesi çerçevesinde gülen yüzler diyoruz. Çünkü şehrimizin artık yüzü gülüyor" dedi.

Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın startı verildi. 26 Mayıs'a kadar sürecek turnuva, Cudi Dağı eteklerinde bulunan Şırnak Üniversitesi kampüsündeki 2 kapalı ve 4 açık olmak üzere toplam 6 kortta oynanacak.

Turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Rusya, Gürcistan, Macaristan, Fas, Bulgaristan ve Ukrayna'dan toplam 47 sporcu ve 45 antrenör katılıyor.

Turnuvanın açılışına katılan Şırnak Valisi Birol Ekici, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, petrol keşfiyle birlikte Şırnak'ın önemli oranda büyüme katettiğini dile getirdi.

"81 il içerisinde en yüksek büyümeyi sağlayan şehiriz"

Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında günlük 81 bin varil petrol üretiminin yapıldığını aktaran Vali Ekici, "Türkiye'nin en çok ve kaliteli petrolünü üreten şehriyiz. Ama bunun yanı sıra Cudi Kupası'nın da dördüncüsünü düzenleyen bir şehiriz. Şehir tabii ki petrolün çıkışı ile birlikte iş, AŞ ve ekmeğin daha çok dağıtıldığı, daha çok kazanıldığı, hatta 2023 yılında 81 il içerisinde en yüksek büyümeyi sağlayan şehiriz" diye konuştu.

Vali Ekici, Şırnak'ta kişi başı gelirlerinin de 5 bin 254 dolardan 7 bin 555'a dolara çıktığını ifade etti.

"Ülkemize başarılar getiren bir şehiriz"

Şehrin refahının artışıyla birlikte spora ve sporcuya ilginin arttığını söyleyen Vali Ekici, şunları kaydetti:

"Bugün Şırnak, 20,6 ile oranıyla Türkiye'nin en yüksek genç nüfusuna sahip 2. şehri. 50 bine aşkın lisanslı sporcumuz var. Efeler Ligi'nde oynayan voleybol takımımız var. 3 gün önce Nurselen kızımız Polonya'da Dünya Şampiyonu oldu. Ay Yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı söyletti boksta. Yine geçen ay, halterde Avrupa Şampiyonu şehrimizin sporcusu Harun Algül Avrupa Şampiyonu oldu. Yine geçen ay Avrupa Şampiyonu olan boksör Pınar Benek kızımız var. Aslında şehir sporcu konusunda ve spor konusunda Türkiye'ye de değer katıyor. Sadece şehre değil, milletimize değer katan bir şehiriz. Ülkemize başarılar getiren bir şehiriz. Böyle bir şehirde valilik yapıyor olmak benim için çok büyük bir onur."

"Şehrimizin artık yüzü gülüyor"

Şırnak'ın yüzünün güldüğüne vurgu yapan Vali Ekici, şunları söyledi:

"Bu çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamamız lazım. Bu Cudi Cup ilk başladığı zamanlar 'Roket sesleri değil, raket sesleriyle şenlensin şehrimiz' diyorduk. Bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik projesi çerçevesinde gülen yüzler diyoruz. Çünkü şehrimizin artık yüzü gülüyor. Milletimizin yüzü gülüyor. Önümüzde umutla baktığımız bir barış ve kardeşlik büyük projemiz var. Türkiye Yüzyılı'nda hep birlikte daha müreffeh, daha refah içerisinde, daha zengin bir ülkeyi hep birlikte oluşturmaya gayret göstereceğiz. Şırnak halkımızın yaklaşımı tabii az önce anneler bizimle. Bir defa belediye başkanımız bu kupanın mimarlarından birisi. Bu yıl 4'üncüsü oynanıyor. Orada annelerimizi gördünüz. Şırnak'tan tenis oynayan kardeşlerimizi gördük. Gördüğünüz Şırnak'ta tenis oynayan çok sayıda insan var. Bu turnuvada oynayan sporcularımız da var. Başarıdan başarıya koşmayı ümit ediyoruz."

"Burada bulunduğum için çok memnun"

Cudi Cup Turnuvası'na Macaristan'dan katılan Nimrod Gonzales de Şırnak'ta bulunmaktan keyif aldığını ifade ederek, "İlk kez buraya geliyorum. Burada bulunduğum için çok memnun. Buradaki insanların bize davranışları çok güzel. Bu turnuvada hedef benim için kazanmak değil, iyi oyuncularla oynamak. Zaten görüyoruz ki burada çok çeşitli ülkelerden katılımcılar var, oyuncular var. Onlarla oynamak benim için güzel bir duygu" dedi.

Ukrayna'dan katılan Yaroslava Sribna ise, "Bu turnuvaya ikinci kez katılıyorum. Bu turnuvadaki hedefim kesinlikle kazanmak. Buradaki insanların hizmetini çok beğendim" şeklinde konuştu.