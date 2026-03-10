Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 40,86 gram eroin, 2,98 gram skunk ve 2,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
