Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 40,86 gram eroin, 2,98 gram skunk ve 2,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.