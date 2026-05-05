Şırnak\'ta Vefat Eden Asker Kayseri\'de Defnedildi

Şırnak'ta rahatsızlanarak vefat eten Piyade Uzman Çavuş Orhan Karakuş'un cenazesi memleketi Kayseri'de defnedildi.

Görev yaptığı Şırnak'ta rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Karakuş'un naaşı yakınları tarafından Kayseri'ye getirildi.

Hulusi Akar Camisi'nde öğle vaktine müteakip kılınan namazın ardından Karakuş'un cenazesi Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Karakuş'un ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.