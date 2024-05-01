Şırnak'ta yamaç paraşütçüsü kaza sonrası taburcu edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta yamaç paraşütçüsü kaza sonrası taburcu edildi

Şırnak\'ta yamaç paraşütçüsü kaza sonrası taburcu edildi

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde düzenlenen festivalde yamaç paraşütü yaparken ters hava akımına kapılan ve yaralanan Recep Umut Aral, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Aral, kaza anında yaşadığı panikle ilgili açıklamalarda bulunarak, şu an iyi olduğunu ve bu durumun kendisi için bir tecrübe olduğunu belirtti.

01.05.2024 19:45
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ters hava akımına kapılarak düşmesi sonucu yaralanan yamaç paraşütçüsü tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali'nde dün ters hava akımına kapılması sonucu düşerek yaralanan yamaç paraşütçüsü Recep Umut Aral'ın Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Aral, yaptığı açıklamada, kalkış öncesi havanın rüzgarlı olmasından dolayı biraz endişelendiğini söyledi.

Kalkış sonrası endişenin yerini korkuya bıraktığını anlatan Aral, şunları kaydetti:

"Rüzgarın sert esmesinden dolayı olabildiğince paraşütün kanatlarını doğru bir şekilde tutup dengede kalmasını sağlamaya çalıştım. Rüzgar türbülansı beni savurdu, öyle olunca panik yaşadım. Çok şükür şu an iyiyim. Bu durum benim için de tecrübe oldu."

Kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede birçok kişinin "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu aktaran Aral, destek için teşekkür etti.

Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali'nin ikinci gününde yamaç paraşütü etkinliği yapılmış, Şırnak-Güçlükonak kara yolunun 25'inci kilometresinde düzenlenen etkinlikte, alandan havalanan yamaç paraşütçüsü Aral, bir süre sonra düşerek yaralanmıştı. Yamaç paraşütçüsünün düşme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

Kaynak: AA

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