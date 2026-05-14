Şırnak Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu

14.05.2026 20:37
415 öğrenci mezuniyet töreninde diplomalarını aldı, pankartlar ve konuşmalar dikkat çekti.

Şırnak Üniversitesinde (ŞÜ) düzenlenen mezuniyet töreninde 415 öğrenci diplomalarını aldı.

Üniversitenin futbol sahasında düzenlenen törende mezun olan öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı.

Kortejde pankart açan öğrencilerden bazılarının "Nehirden denize Filistin özgür olacak", "Filistin bu sene mezun vermedi" ve Amed Sportif Faaliyetler'in amblemini taşıyan "Şampiyon da olduk mezun da" yazılı pankartları dikkati çekti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversite birincisi Zehra Müştak konuşma yaptı ve mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Törende konuşan ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, üniversitenin 18'inci yaşına girdiğini belirterek, Şırnak Üniversitesinin dünya genelinde 40 bin üniversite arasında ilk 5 bin içinde yer aldığını söyledi.

Bu yıl 415 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Alkış, şunları kaydetti:

"Sayın ailelerimiz, evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Onları bize emanet ettiniz, biz de alanlarında en iyi şekilde yetiştirerek sizlere ve ülkemize kazandırıyoruz. Sevgili gençler, burada kazandığınız teorik bilgilerin ötesinde sorgulamayı, eleştirel düşünmeyi ve hayat boyu öğrenmeyi öğrendiniz. Önünüzde yeni bir sayfa açılıyor. Karşılaşacağınız zorluklar sizi asla yıldırmasın. Bilimin ışığından ve etik değerlerinizden asla vazgeçmeyin. Cesur olun ve üniversitemizin misyonunu temsil edin. Değerli akademisyenlerimiz, öğrencilerimize bilgi vermekle kalmadınız, onlara rol model olarak vizyon kazandırdınız. Emekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum."

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da eğitimin emek, fedakarlık ve sabır gerektirdiğini, gençlerin kentin ve ülkenin geleceğine yön vereceğini ifade ederek, "Bugün mezun olan öğrencilerimiz yalnızca diploma almıyor, aynı zamanda hayata dair büyük bir sorumluluk da üstleniyor. Bilgi sahibi olmanın yanı sıra vicdan sahibi olmak ve millete faydalı bireyler olarak yetişmek de büyük bir değerdir. Hayallerinizin gerçekleşmesini diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere plaket verildi.

Mezuniyet marşının okunmasının ardından öğrenciler keplerini havaya fırlattı.

Törene, Vali Vekili Hasan Hüseyin Alpaslan, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Bilgehan Kayık, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Şırnak Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Eyyuboğlu ve Prof. Dr. İbrahim Hüseyni, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Cabir Altıntaş, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

