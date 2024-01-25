 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şırnak Valiliği, kar ve buzlanma uyarısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak Valiliği, kar ve buzlanma uyarısında bulundu

Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 6 ilçe için yarın öğle saatlerinden itibaren yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. 2 gün boyunca sürecek olan yağışlar sebebiyle buzlanma, tipi, don, ulaşımda aksama ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması istendi.

Şırnak Valiliği, kar ve buzlanma uyarısında bulundu
25.01.2024 - 21:33,
Abone Ol

Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 6 ilçe için kar ve buzlanma uyarısında bulundu

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinde kent merkezi, kentin doğusu Beytüşşebap, Uludere ile batısındaki Güçlükonak, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış sebebiyle buzlanma, tipi, don, ulaşımda aksama ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap, Silopi, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak Valiliği, kar ve buzlanma uyarısında bulundu - Son Dakika


00:15
İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36
Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54
Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35
Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münüh'e transfer oluyor Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münüh'e transfer oluyor
22:05
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58
Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54
Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49
RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi

Son Dakika
00:15 İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36 Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54 Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35 Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münüh'e transfer oluyor
22:05 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58 Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54 Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49 RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30 Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
20:12 TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında ''Kürdistan'' tartışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 00:25:20. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak Valiliği, kar ve buzlanma uyarısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement