Şırnak Valiliği, yarın geceye kadar sürecek sağanağa karşı vatandaşları uyardı

Şırnak Valiliği, kentte beklenen gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bugün akşam saatlerinden itibaren başlayarak kent genelinde gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların yarın gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği ifade edilen paylaşımda, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.