Şırnak Valiliği, yarın geceye kadar sürecek sağanağa karşı vatandaşları uyardı

Şırnak Valiliği, yarın geceye kadar sürecek sağanağa karşı vatandaşları uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak Valiliği, bugün akşamdan itibaren kent genelinde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirerek vatandaşları uyardı. Yarın geceye kadar aralıklarla sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunması istendi.
Şırnak Valiliği, kentte beklenen gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşları uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bugün akşam saatlerinden itibaren başlayarak kent genelinde gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların yarın gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği ifade edilen paylaşımda, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA
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