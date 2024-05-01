Şırnak Valisi Cevdet Atay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Şırnak Valisi Cevdet Atay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Şırnak Valisi Cevdet Atay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Şırnak Valisi Cevdet Atay, emeğiyle hayatını kazanan ve ülkenin kalkınmasında önemli rolü olan emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Atay, emekçilerin büyük ve güçlü Türkiye ideali yolunda en büyük güç olduğunu vurgulayarak, çalışma hayatında birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

01.05.2024 13:17
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Şırnak Valisi Cevdet Atay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Atay, mesajında emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve ülkenin kalkınmasında önemli rolü olan emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Atay, şunları kaydetti:

"Alın teri ve emeğiyle hayatımızın her anında katkısı olan ve önemli bir yere sahip olan, bedeni ve beyin gücünün kullanarak, özenli ve sorumluluk anlayışı içinde fedakarca çalışan emekçilerimiz, büyük ve güçlü Türkiye ideali yolunda ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının en büyük gücü ve emeğin, üretimin isimsiz kahramanlarıdır. Çalışma hayatımızda birlik, beraberlik ve dayanışma, yardımlaşma inancımızı daha da güçlendirmeye vesile olması dileklerimi sunar, ülkemizin bugünkü ekonomik gücüne sahip olmasında emekleri bulunan, alın teriyle gece gündüz çalışıp üreten vatandaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Cevdet Atay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak Valisi Cevdet Atay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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