Şırnak Valisi Cevdet Atay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

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Şırnak Valisi Cevdet Atay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Atay, mesajında emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve ülkenin kalkınmasında önemli rolü olan emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Atay, şunları kaydetti:

"Alın teri ve emeğiyle hayatımızın her anında katkısı olan ve önemli bir yere sahip olan, bedeni ve beyin gücünün kullanarak, özenli ve sorumluluk anlayışı içinde fedakarca çalışan emekçilerimiz, büyük ve güçlü Türkiye ideali yolunda ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının en büyük gücü ve emeğin, üretimin isimsiz kahramanlarıdır. Çalışma hayatımızda birlik, beraberlik ve dayanışma, yardımlaşma inancımızı daha da güçlendirmeye vesile olması dileklerimi sunar, ülkemizin bugünkü ekonomik gücüne sahip olmasında emekleri bulunan, alın teriyle gece gündüz çalışıp üreten vatandaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."