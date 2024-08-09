Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cehennem Deresi Kanyonu\'nda Cam Teras projesini inceledi

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Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cehennem Deresi Kanyonu'nda yapımı devam eden Cam Teras projesini inceledi.

Vali Atay, beraberinde Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ile İdil ilçesinin Sulak köyündeki inşaat alanına geldi.

Vali Atay, yürütülen çalışmalara ilişkin İl Özel Genel Sekreteri Mehmet Birlik'ten bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Atay, Türkiye'nin en büyük cam teras ve sosyal donatı alanını yaptıklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın Şırnak ziyaretinde bu müjdeyi vermişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, cam terasımızın inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullanan Atay, İl Özel İdaresi bünyesinde bu çalışmayı yürüttüklerini belirtti.

Atay, şöyle devam etti:

"Buranın ulaşım yolu da yapıldı. Burası bittiğinde bölgeye, turizm anlamında çok ciddi bir değer katmış olacağız. Buranın sosyal donatıları mevcut, seyir terası, hizmet binası, yürüyüş bandı, çocuk oyun grupları, pergolalar, engelli asansörleri gibi alanlar bulunmaktadır. Burada ciddi bir turizm potansiyeli ve bölgeye büyük fayda sağlayacağına inanıyorum"

Alanın milli park olması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Atay, "Burası Türkiye'nin 50. milli parkı olacak. Şu an Bakanlıkta onaylandıktan sonra 10 kilometre bir yürüyüş parkuru ve yolları yapılacak." dedi.???????