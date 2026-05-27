Vali Ekici'den Kurban Bayramı'nda asker ve güvenlik güçlerine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Ekici'den Kurban Bayramı'nda asker ve güvenlik güçlerine ziyaret

Vali Ekici\'den Kurban Bayramı\'nda asker ve güvenlik güçlerine ziyaret
27.05.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Valisi Birol Ekici, Kurban Bayramı dolayısıyla asker ve güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Kurban Bayramı dolayısıyla asker ve güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Vali Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret ederek, "Şehitlik Anıtı"na karanfil bıraktı, dua etti ve askerlerle bayramlaştı.

Burada konuşan Ekici, güçlü bir orduya sahip olduklarını ve bununla gururlandıklarını söyledi.

"Güçlü ordu, güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz. Şırnak modelini de birlikte inşa ediyoruz. Huzur ve güven içerisinde Şırnak'ta bugün hep birlikte bayramı idrak ediyoruz." ifadelerini kullanan Ekici, geçmişte Şırnak'ta yaşanan karanlık dönemin ardından bugün aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa ettiklerini belirtti.

Ekici, şunları kaydetti:

"Anadolu medeniyetini, Anadolu'daki Türkistan medeniyetini, İslam medeniyetini hep birlikte inşa edip Türkiye Yüzyılı'nı birlikte oluşturacağız. Komşu ülkelerdeki kardeşlerimize de yine barışı ve istikrarı götürmeye devam edeceğiz. Gelişen Şırnak'la birlikte, birlik ve beraberliğimize onur duymaya, gurur duymaya devam edeceğiz. Bütün görevi başındaki kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum. Biz çalışacağız, milletimiz övünecek, gurur duyacak. Daha mutlu daha huzurlu günler yaşayacak."

Daha sonra Ekici, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Uludere kara yolundaki güvenlik noktasını ziyaret ederek, jandarma, polis ve araçlarıyla seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı, yolculara şeker ve kolonya ikram etti.

112 Acil Sağlık Merkezi, AFAD ve Şırnak Devlet Hastanesine ziyarette bulunarak, personel ve hastaların bayramını kutlayan Ekici, hastalara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Vali Ekici'ye ziyaretlerinde, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkan Vekili Mahmut Tatar, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da eşlik etti.

Kaynak: AA

Şırnak Valiliği, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Birol Ekici, Güvenlik, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Ekici'den Kurban Bayramı'nda asker ve güvenlik güçlerine ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor’dan Onana’ya zam Trabzonspor'dan Onana'ya zam
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United’a gelirse mutlu olurum Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu olurum
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı
Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel
UEFA Konferans Ligi’nde kupa sahibini buluyor UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor
Milan’dan Icardi’ye teklif Duyar duymaz cevapladı Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

17:17
Galatasaray’dan TFF’ye tarihi boykot
Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot
16:37
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in iki makam aracını satışa çıkardı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı
16:33
Atletico Madrid, Ademola Lookman’a kapıyı gösterdi
Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi
15:40
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:01
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 17:31:06. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Ekici'den Kurban Bayramı'nda asker ve güvenlik güçlerine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.