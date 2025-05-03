Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Kabuli

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından parti temsilcileri ve ailesi, taziyeleri Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde kabul ediyor.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde hayatını kaybeden Önder için taziye yeri olarak Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi belirlendi.

Aile bireyleri ve parti temsilcileri, hastaneden ayrılarak, taziyeleri kabul etmek üzere kültür merkezine geldi.

Merkezde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Önder'in kardeşi Ali Önder, taziyeleri kabul ediyor.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekilleri Ahmet Şık ve Sera Kadıgil de partililere ve Önder'in ailesine taziyelerini iletti.

Partililer ve vatandaşlar da merkeze gelerek, aileye ve parti temsilcilerine başsağlığı dileğinde bulundu.

15 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulansla, kalp akciğer canlandırması eşliğinde hastaneye kaldırılmıştı.

"Aort Diseksiyonu" tanısı konulan Önder'e, aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi ile tek damar baypas ameliyatı yapılmış ve Önder yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Hastaneden 28 Nisan'da yapılan açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı belirtilmişti.