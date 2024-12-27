Sırrı Süreyya Önder: İmralı Ziyareti Hava Şartlarına Bağlı

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SIRRI SÜREYYA ÖNDER: HAVA ŞARTLARINA GÖRE ZİYARET TARİHİ BELLİ OLACAK

Adalet Bakanlığı tarafından DEM Partili milletvekillerinin İmralı ziyaretine izin verilmesinin ardından Demirören Haber Ajansı muhabirinin telefonla ulaştığı DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, ziyaret için bakanlıktan onay geldiğini ancak ziyaret gününün hava şartları nedeniyle henüz belli olmadığını söyledi. İmralı'ya deniz yoluyla ulaşım sağlayacaklarını belirten Önder, "Hava şartlarına bağlı olarak ziyaretin zamanı belli olacak. Haber bekliyoruz. Henüz bize tarihle ilgili bir bilgi gelmedi. Yüksek ihtimalle Mudanya'dan gideriz" dedi.

Esra TÜRKER/ BURSA,