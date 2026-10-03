Şirudi, İran ile Irak arası uçuşların yarın yeniden başlayacağını açıkladı - Son Dakika
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Şirudi, İran ile Irak arası uçuşların yarın yeniden başlayacağını açıkladı

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İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abuzer Şirudi, İran ile Irak arasındaki karşılıklı uçuşların yarın yeniden başlayacağını duyurdu. Irak, ABD'nin havacılık yaptırımları kapsamında Bağdat ve Necef uçuşlarını askıya almış, Necef için Washington ile istisna anlaşması yapmıştı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abuzer Şirudi, İran ve Irak arasındaki karşılıklı uçuşların yarın yeniden başlayacağını duyurdu.

İran basınına yansıyan haberlere göre Şirudi, İran ile Irak arasındaki hava yolu taşımacılığına ilişkin bilgi verdi.

Şirudi, yarından itibaren iki ülke arasındaki uçuşların karşılıklı olarak yeniden başlayacağını söyledi.

Irak, ABD'nin İran'a yönelik sivil havacılık yaptırımları kapsamında İran'dan Bağdat ve Necef'e yapılan uçuşları askıya aldığını duyurmuştu.

Irak hükümeti daha sonra, İranlı hava yolu şirketlerinin Necef Uluslararası Havalimanı'ndan yeniden uçuş gerçekleştirmesine olanak sağlayacak istisna için Washington ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.???????

Kaynak: AA
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