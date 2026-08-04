Şirvan\'da Köy Yolları Asfaltlanıyor

Siirt'in Şirvan ilçesindeki köy yollarında asfalt çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şirvan ilçesinde 15 köyün ulaşımını sağlayan Maden köyü grup yolu, İl Özel İdaresi bünyesindeki asfalt plentinde üretilen sıcak asfaltla yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Kızılkaya, kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Maden köyü grup yolunda 16 bin 757 ton sıcak asfalt kullanıldığını kaydeden Kızılkaya, 11 bin 300 metre uzunluğundaki yola asfalt serildiğini, 1500 metrelik bakım ve onarım çalışmasının tamamlandığını ifade etti.

12 bin 800 metrelik yolun asfaltlama, yol çizgisi ve şerit uygulamalarının tamamlandığını bildiren Kızılkaya, yolun köylerde yaşayan vatandaşların yanı sıra üreticiler, öğrenciler, hastalar ve maden sahalarına ulaşım sağlayanlar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunduğunu kaydetti.