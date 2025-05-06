Sis Dağı'ndaki Çığ Felaketi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Sis Dağı'ndaki Çığ Felaketi Ortaya Çıktı

Trabzon'daki Sis Dağı'nda Mart ayında meydana gelen çığ felaketi, karların erimesiyle ortaya çıktı.

06.05.2025 18:00
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Çığ felaketinin boyutu karlar eriyince ortaya çıktı

Sis Dağı'nda geçtiğimiz Mart ayında yaşanan çığda zarar gören evler kullanılamaz hale geldi

TRABZON - Trabzon ve Giresun il sınırlarında yer alan 2 bin 182 rakımdaki Sis Dağı Yaylası'nda geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşen çığ felaketinin boyutu yaylada karların erimesiyle ortaya çıktı.

Sis Dağı Erkeksu Obası Bayazıt mevkiinde 13 Mart'ta meydana gelen çığ felaketinin etkileri, karların erimesiyle gün yüzüne çıktı. Bölgeye ulaşan vatandaşlar, tahribatın boyutunu yerinde gördü. Çığ nedeniyle 23 adet yayla evi ağır hasar görürken, yaylanın camisinin de yıkılmış durumda olduğu görüldü. Yayla sakinlerinin büyük kısmının kış aylarında şehir merkezlerinde yaşaması nedeniyle can kaybının yaşanmadığı bölgede maddi hasarın büyük olduğu gözlemlenirken, neredeyse obadaki bütün evler kullanılamaz hale geldi.

"Keşke evlere ayı girseydi de böyle olmasaydı"

Felaketin yaşandığı yere yakın Eynesil Obası'nda evinin olduğunu belirten Eşref Gemici, "Benim de evim var yukarıda. Buradan geçiyordum, görmek istedim son durumu. Ramazan ayının 13'ünde burada çığ olduğunu öğrendik. O gece arkadaşlar buraya geldiler, sabah kalktıklarında ise 23 tane ev ve caminin tamamen yok olduklarını görmüşler. Çığ yukardaki zirveden gelmiş. Zaten her sene bu tarz olaylar yaşanıyor. Bundan sonra burada herhangi bir yerleşim olmaz. Çünkü buraya kimsenin cesaret edip de ev yapacağını düşünmüyorum. Buraya yakın müsait bir bölge var, yetkililer ev sahiplerine orayı önermiş, sanırım oraya yapılacak yeni evler. Burada yeni yapılmış evler de vardı. Çok ağlayanlar üzülenler oldu, felaketin ardından. Eşyalarını toplamaya gelenler oluyor hurdaya vermek için. Kırılmayan kerestesini, beyaz eşyasını hurdacıya vermek için alanlar oluyor. Burada ayılar da çok mağdur ediyor insanları ama evlere ayı girseydi de böyle olmasaydı keşke" dedi.

"Çığ değil sanki deprem olmuş"

Yöre sakinlerinden Mustafa Özcan ise yaptığı açıklamada, "Bölgemiz genelinde etkili olan kar yağışının ardından oluşmuş olan kar kütlelerinin, ani hava değişimi sonrasında erimesiyle yukardan aşağı gelmesi sonucu burayı silmiş süpürmüş. Bizim çığın olduğu zaman buraya ulaşma fırsatımız olmadığı için, facianın bu kadar şiddetli olduğunu bilmiyorduk. Geldiğimizde gördüğümüz manzara karşısında sanki Kahramanmaraş Depremi olmuş gibi bir görüntüyle karşılaştık. Çığ değil de sanki bir deprem sonrası görüntü varmış gibi korkutucu bir manzara ile karşılaştık. Bazı ev sahipleri ile görüştüğümde, kendilerinin gereken yerlere dilekçelerini verdiklerini ve buradaki mağduriyetleri ilgili çalışmaların başlatıldığını söylediler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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