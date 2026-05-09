Sisi: Afrika'nın Geleceği Gençlerde

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Afrika kıtasının geleceğinin gençlerin, insan kaynağının eğitilmesine ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesine bağlı olduğuna inandığını belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ülkenin kuzeyindeki İskenderiye kentinin Burc El Arab bölgesinde bulunan Senghor Üniversitesi'nin yeni kampüsünün açılış törenine katıldı.

Abdel Fattah el-Sisi, Emmanuel Macron'un da katıldığı törende yaptığı konuşmada, Mısır'ın tarih boyunca yalnızca bir bilgi yuvası olmadığını, aynı zamanda bilginin üretiminde etkin bir ortak ve halklar arasında bir medeniyet köprüsü olma misyonunu sürdürdüğünü ifade etti.

Senghor Üniversitesi'nin önemine işaret eden Sisi, "Senghor Üniversitesi, Afrika'nın kalkınma mücadelesinde stratejik bir kaledir." dedi.

Sisi, Afrika kıtasının geleceğinin gençlerin ve insan kaynağının eğitilmesine, ayrıca kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine bağlı olduğuna inandığını belirterek, güney ülkeleri arasında dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyulan kritik bir dönemde üniversitenin açılışının gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Mısır'ın Frankofon dünyasının ortak hedeflerini desteklediğini aktaran Sisi, ülkesinin Afrika, Arap dünyası ve Akdeniz arasında stratejik bir kesişme noktası olduğunun altını çizdi.

Sisi, Afrikalı genç kadroların yetiştirilmesi için sağlanan mali katkı ve burs programları nedeniyle Macron'a teşekkür etti.

Senghor Üniversitesi, Mısır ve Uluslararası Frankofon Örgütü (OIF) işbirliğiyle 1990 yılında İskenderiye'de kuruldu. Temel misyonu Afrika'nın kalkınma ihtiyaçlarına yönelik nitelikli uzmanlar ve yöneticiler yetiştirmek olan üniversite, sağlık, yönetim ve çevre gibi alanlarda eğitim veriyor.