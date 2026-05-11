Sisi: Arap Dünyası İçin Ortak Sorumluluk

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Arap dünyasının istikrarı ortak ve bölünme kabul etmeyen bir sorumluluktur." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sisi, yeni idari başkentteki Stratejik Yönetim Merkezi'ni, ardından da Mısır Askeri Akademisi'ni ziyaret etti.

Askeri Akademi'de öğrencilerle bir araya gelen Sisi, burada yaptığı konuşmada, İran krizi ve bölgede artan gerilimlerin küresel ekonomi ile bölgesel istikrar üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu ifade etti.

Ülkesinin Arap dünyasının birliği ve kardeş uluslar arasındaki dayanışmayı güçlendirme konusunda kararlı olduğunu dile getiren Sisi, Mısır'ın bölgesel işbirliğini destekleme konusundaki tutumunu sürdüreceğini vurguladı.