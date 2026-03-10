Sisi ve Avn, İsrail'in Saldırılarını Görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi, bölgedeki son gelişmeler ile İsrail'in Lübnan'a devam eden saldırılarını ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Sisi, Lübnanlı mevkidaşı Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ülke liderleri, bölgedeki son gelişmeler ile İsrail'in Lübnan'a devam eden saldırılarını değerlendirdi.

Mısır'dan Lübnan'a destek

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, mevkidaşı Avn'a ülkesinin Lübnan hükümeti, halkı ve ordusunu desteklediğini; Mısır halkının maruz kaldığı sıkıntılar karşısında Lübnan halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu iletti.

Sisi görüşmede ayrıca İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlılara destek olmak amacıyla Mısır'ın Lübnan'a insani yardım göndermeye karar verdiğini aktardı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.