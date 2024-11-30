Sisle kaplanan Ilgaz Dağı, dronla kaydedildi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Ilgaz Dağı'nda sis etkisini gösterdi.
Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçlarının üzerine yayılan sis, güzel görüntüler oluşturdu.
Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Sisle Kaplı Ilgaz Dağı'nda Büyüleyici Manzaralar - Son Dakika
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