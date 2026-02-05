Şişli Belediyesi, 150 Farklı Noktada Motosiklet Park Alanı Yapımına Başladı

(İSTANBUL)- Şişli Belediyesi, ilçede düzenli ve güvenli park alanları oluşturmak amacıyla motosiklet park alanlarının sayısını arttırıyor. Bu kapsamda ilçe genelinde 150 farklı noktada yol üzeri toplam bin motosiklet kapasiteli park alanlarının yapımına başlandı.

Şişli Belediyesi, motosiklet sürücüleri için düzenli ve güvenli park alanları oluşturmak, trafik akışının daha güvenli işleyebilmesini sağlamak amacıyla ilçe genelinde park alanlarının artırıyor. Bu çerçevede Şişli'de trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklar başta olmak üzere 150 noktada toplam bin araç kapasiteli motosiklet park alanlarının inşasına başlandı.

İlk etapta Teşvikiye, Feriköy, Duatepe ve Cumhuriyet mahallelerinde inşa edilen 130 motosiklet kapasiteli park alanı, motosiklet sürücülerinin hizmetine sunuldu. Söz konusu caddelerde motosiklet kullanıcılarının park edeceği yerler özel olarak işaretlenirken, güvenlik bariyerleri oluşturuldu. Çalışmaların devam ettiği park alanlarıyla, hem motosiklet sürücülerinin düzenli ve güvenli şekilde park edebilmesi hem de yaya ve araç trafiğinin olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor. Ekiplerin yoğun bir şekilde yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda yeni motosiklet park alanlarının etap etap tamamlanarak, kısa sürede hizmete alınması planlanıyor.