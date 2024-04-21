Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda havaların ısınmasıyla tabiattaki renkler kendini göstermeye başladı.
Yüksek rakımı dolayısıyla kışların sert geçtiği Çam Dağı bölgesinde, ilkbahar aylarında havaların ısınmasıyla tabiat yeşerip canlanırken, çiçekler rengarenk açtı.
Zengin bitki çeşitliliği ile "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı'ndaki ormanların üzerini yer yer sis bulutu kapladı.
Kestanepınarı, Şerbetpınarı ve Kirazlı mahallelerinde yağmurun ardından oluşan sis bulutu, bitki örtüsüyle ahenkli görüntü meydana getirdi.
Habitatın renkliliği ve canlıların haraketliliğiyle fotoğraf tutkunları için de önemli lokasyonlar arasında yer alan Çam Dağı'nın sis eşliğindeki manzarası, havadan da görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Sisli Çam Dağı'nda doğanın renkleri göz kamaştırıyor - Son Dakika
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