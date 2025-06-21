Şişli'de 1 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı! - Son Dakika
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Şişli'de 1 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı!

Şişli\'de 1 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı!
21.06.2025 23:42
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Şişli Kaymakamlığı, ilçe sınırlarında düzenlenecek olan gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarını 22 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 1 gün süreyle yasakladığını açıkladı. Yasaklama kararı kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden olası etkinlikler nedeniyle alındı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde gösteri ve yürüyüşler kamu düzenini ve güvenliğini tehdit edebileceği gerekçesiyle 1 günlüğüne yasaklandı.

Şişli Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

1 GÜNLÜK GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAĞI

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı grupların sosyal medya mecralarında, ilçe sınırlarında çeşitli protesto ve etkinlikler düzenlemeye yönelik çağrılar yaptığının tespit edildiği belirtildi.

"BU TÜR ETKİNLİKLER KAMU DÜZENİNİ TEHDİR EDEBİLİR"

Yapılması planlanan ya da yapılması muhtemel bu tür etkinliklerin kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edebileceği, toplumsal huzuru bozabileceği ve vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini olumsuz yönde etkileyebileceğinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede; suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, 22 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 1 gün süreyle Şişli ilçesi sınırları içinde bu konu kapsamında gerçekleştirilecek her türlü açık ve kapalı alan etkinlikleri (toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemleri vb.) Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şişli'de 1 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı! - Son Dakika

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