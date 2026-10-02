Şişli\'de devrilen ağaç park halindeki otomobile zarar verdi, cadde trafiğe kapandı

Şişli'de devrilen ağaç park halindeki otomobile zarar verdi, cadde trafiğe kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şişli'de Maçka Parkı'nın girişinde büyük bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken Mim Kemal Öke Caddesi trafiğe kapandı; ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.
ŞİŞLİ'de Maçka Parkı'nın girişindeki Büyük bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, Mim Kemal Öke Caddesi trafiğe kapandı. Ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.
Kaynak: DHA
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