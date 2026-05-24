Şişli'de Motosiklet Kazası

Şişli'de yolun karşısına geçmek isteyen kişiye motosikletin çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kurtuluş Caddesi'nde dün akşam yolun karşısına geçmek isteyen kişiye motosiklet çarptı. Motosikletten savrulan sürücü ile yaya yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürürken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, motosikletin çarptığı anlar yer alıyor.
