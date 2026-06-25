Şişli'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şişli'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Şişli\'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
25.06.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli’de yaya geçidinde motosikletin çarptığı 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında.

ŞİŞLİ'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan adama motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ve motosikletteki iki kişi yola savruldu. Biri ağır 3 yaralı hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde 29 Nisan saat 14.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Rıza S.'ye motosikletiyle seyir halinde olan Erkan E. çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ali Rıza S. ve motosikletteki iki kişi yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 62 yaşındaki Ali Rıza S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cemil Taşcıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Erkan E. ile yanındaki Samet K. ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarpması ve yola savrulması görülüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Güncel, Şişli, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den istifasının gerekçesini Haberler.com’a açıkladı Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri Biri dizi oyuncusuymuş Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
Yamal’ın kardeşinin komik anları Yere düştü, kendinden geçti Yamal'ın kardeşinin komik anları! Yere düştü, kendinden geçti
Sondakika.com’a “Başkente Değer“ ödülü Sondakika.com'a "Başkente Değer" ödülü
Fenerbahçe’de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

12:32
TÜİK rakamları paylaştı İşte Türkiye’de en çok ölümün olduğu ilimiz
TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de en çok ölümün olduğu ilimiz
12:09
AK Parti kampında bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
12:06
Altındaki düşüş durdurulamıyor Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın
Altındaki düşüş durdurulamıyor! Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın
11:54
Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı
Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı
11:47
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor İsviçre’de “Tüketmeyin“ uyarısı yapıldı
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
11:07
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 12:52:15. #7.13#
SON DAKİKA: Şişli'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.