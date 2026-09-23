Şişli\'de motosiklette önce duman ardından alev çıktı, araç kullanılamaz hale geldi

Şişli'de motosiklette önce duman ardından alev çıktı, araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde saat 18.15 sıralarında seyir halindeki motosikletten dumanlar yükselmesi üzerine sürücü motosikleti durdurdu. Bu sırada motosikletten çıkan alevler, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü; motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Hiba HAKBİLİR/ İSTANBUL, ŞİŞLİ'de seyir halindeki motosiklette yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 18.15 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde çıktı. Seyir halindeki motosikletten bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmesi nedeniyle sürücü motosikleti durdurdu. Bu sırada motosikletten alevler çıkmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alev alev yanan motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
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