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Şişli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Şişli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde bulunan motosikletli kuryeler, sürücüyü otomobilin altından çıkardı. Kazaya tanık olan kuryeler, sürücülerden motosikletlilere daha duyarlı olmalarını istedi.

Şişli\'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
14.12.2023 - 13:03,  Güncelleme: 13:08
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Şişli'de otomobille çarpışan motosikletin yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sarıcevizler Caddesi Bahar Sokak'ta aynı istikamette seyreden Mehmet Yalçın'ın kullandığı 34 HIE 646 plakalı motosiklet ile Mohamad Khadem Aljamie idaresindeki 34 DSL 872 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü Yalçın, çevredeki motosikletli kuryelerce bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yalçın, daha sonra ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Otomobil sürücüsü Mohamad Khadem Aljamie ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Olayın görgü tanıklarından motosikletli kurye Burhan Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikisi aynı istikamette giderken bir anda motosikletin otomobilin altında kaldığını söyledi.

Motosikletli kuryelerin yardıma koşarak Yalçın'ı otomobilin altından çıkardığını anlatan Arslan, bir hafta önce bir motosikletli arkadaşlarını kaybettiklerine dikkati çekerek, araç sürücülerinden artık motosikletlileri fark etmelerini ve bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şişli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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