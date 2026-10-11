Şişli'de pazar sokağında minibüs bina boşluğuna düştü, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Şişli'de pazar sokağında minibüs bina boşluğuna düştü, sürücü hafif yaralandı

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Şişli\'de pazar sokağında minibüs bina boşluğuna düştü, sürücü hafif yaralandı
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Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde pazarın kurulduğu sokakta saat 20.00 sıralarında manevra yapan minibüs bina boşluğuna düştü. Kazada hafif yaralanan sürücü, çevredekiler tarafından minibüsten çıkarılıp hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞİŞLİ'de pazarın bulunduğu sokakta sürücüsünün manevra yaptığı minibüs, bina boşluğuna düştü. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Aydın A. hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Kestanelik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuştan inen ve pazarcı Aydın A.'nın kullandığı 35 VH 3352 plakalı minibüs, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün yaptığı manevranın ardından bina boşluğuna düştü. Kazada minibüs sürücüsü Aydın A. yaralandı. Aydın A. çevredekilerin müdahalesinin ardından minibüsten çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minibüs, ekiplerin çalışmasının ardından vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazaya tanık olan Süleyman Belli, "Pazar yeri kalabalıktı, pazardakilere çarpmamak için buraya girdi. Aracı kimseye vurmamak için ya freni patladı, ya da kaydı. Yaralıyı ambulansla hastaneye gönderdiler" dedi.

Kaynak: DHA
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