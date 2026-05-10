Şişli'de Seyir Halindeki Araçta Yangın

Şişli'de, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esentepe Mahallesi'nde, D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Otomobilde çıkan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca da kaydedildi.