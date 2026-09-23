Şişli'de seyir halindeki motosiklette çıkan yangını itfaiye söndürdü

Şişli'de seyir halindeki motosiklette çıkan yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde seyir halindeki motosiklette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarında durdururken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında motosiklette hasar oluştu.
Şişli'de seyir halindeki motosiklette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde seyir halinde olan motosiklette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü motosikletini yol kenarında durdurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında motosiklette hasar oluştu.
Kaynak: AA
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