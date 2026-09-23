Şişli'de seyir halindeki motosiklette çıkan yangını itfaiye söndürdü

Şişli'de seyir halindeki motosiklette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde seyir halinde olan motosiklette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü motosikletini yol kenarında durdurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında motosiklette hasar oluştu.