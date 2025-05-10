Şişli'de silahlı olayda 4 tutuklama

Şişli'de holding önünde silahla ateş açan kişinin görevlilerin müdahalesinin ardından fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erol Eğrek'in yaşamını yitirdiği olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Adem A, Erhan K, Mustafa Ö, Ruşen H, Salih Y. ve Semih K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifade veren 6 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısı

Savcılığın sevk yazısında, maktul Eğrek'in Şişli'deki holdingin önüne gittiği, bazı şüphelilerin ifadeleri ve kamera kayıtlarına göre, elindeki silahla iş yerinin önündeki saksıya ateş ettiği, ardından silahı olay yerindekilere, sonra da kendi kafasına doğrulttuğu kaydedildi.

Yazıda, şüphelilerden Mustafa Ö'nün, Eğrek arkasını döndüğünde engellemek amacıyla sarıldığı, bu sırada merdivenlerde bulunan diğer şüpheliler Adem A., Erhan K., Salih Y. ve Ruşen H'nin Eğrek'i engellemek amacıyla yanına geldikleri aktarıldı.

Şüphelilerin tuttukları Eğrek'e vurdukları, Ruşen H'nin Eğrek'in elindeki silahı aldığı, Eğrek'in diğer şüpheliler tarafından iş yerinin önündeki yola doğru götürüldüğü anlatılan yazıda, Ruşen H'nin Eğrek'in elinden aldığı silahın kabza kısmıyla kafasına ve sırtına birkaç kez vurduğu belirtildi.

Yazıda, sonrasında Eğrek'in holdingin güvenlik odasının yanındaki koridora götürüldüğü, burada kendisine kelepçe takıldığı ve daha sonra gelen polis ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.

Eğrek'in darp raporu alınması amacıyla ekipler tarafından hastaneye götürüldüğü kaydedilen yazıda, olay yerindeki polis memurunun beyanına göre, Eğrek'in darbedildiğini anlattığı sırada aniden yere yığıldığı anlatıldı.

Yazıda, Eğrek'in yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek, şüphelilerin "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talep edildi.

Hakimliğin kararı

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Adem A, Semih K, Salih Y. ve Ruşen H'nin tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler Mustafa Ö. ve Erhan K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmayı içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Olay

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki holdingin önünde öğle saatlerinde bir kişinin silahla ateş ettiği ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalarda, 49 yaşındaki Erol Eğrek'in ruhsatlı silahıyla holding önünde bulunan saksıya 3 el ateş ettiği, daha sonra görevliler tarafından müdahale edilerek elindeki silahın alındığı belirlenmişti.

Eğrek'in ekiplere, holdingin eski çalışanı olduğunu, şirket sahibiyle görüştürülmemesi üzerine bina kapısının dışındaki saksıya doğru ateş ettiğini söylediği öğrenilmişti.

Eğrek, yasal işlemler kapsamında darp raporu alınması için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü.

Doktor kontrolünden geçirilen ve baş, boyun ile göğsünde ağrı olduğunu belirten Eğrek, kısa süre sonra fenalaşmış ve müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.