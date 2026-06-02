Şişli'de Ters Dönüp Kazadan Kurtulan Sürücü

02.06.2026 08:43
Şişli'de kontrolden çıkarak ters dönen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu, alkollü olduğu öne sürüldü.

Şişli'de kontrolden çıkarak ters dönen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi'nde ilerleyen 20 U 2733 plakalı otomobil, sürücü İ.Ö'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra ters döndü.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobil çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Şişli, Yaşam, Son Dakika

