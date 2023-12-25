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Şişli'deki hastanede doktor darbedildi - Son Dakika
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Şişli'deki hastanede doktor darbedildi

Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Mertcan Yazıcı'nın darbedilmesi meslektaşlarınca protesto edildi. Sağlık sendikalarının temsilcileri ve hastane çalışanları tarafından yapılan eylemde, sağlıkta şiddetin son bulması talep edildi. Doktorun babası, çocuklarının zor şartlarda yetiştirildiğini ve şehir eşkıyalığına maruz kalmalarını istemediğini belirtti. Doktorun darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Şişli\'deki hastanede doktor darbedildi
25.12.2023 - 16:17,  Güncelleme: 16:19
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Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Mertcan Yazıcı'nın darbedilmesi meslektaşlarınca protesto edildi.

Hastanenin önünde yapılan eyleme, sağlık sendikalarının temsilcileri ve hastane çalışanları katıldı.

Sağlıkta şiddetin son bulması talep edilen eylemde konuşan darbedilen doktorun babası Nevzat Yazıcı, üç çocuğunun tıp, eczacılık ve hukuk bölümlerinde eğitim gördüğünü söyledi.

Yazıcı, zor şartlarda yetiştirdiği çocuklarının "şehir eşkıyalığına" maruz kalmasını istemediğini belirtti.

Oğlunun çok üzücü bir olaya maruz kaldığını, darp nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü kaydeden Yazıcı, sağlıkta şiddet konusunda, yasalarda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Doktor Mertcan Yazıcı, görev esnasında hasta yakınları Muhammet Eren Ş. (17) ve Burak Ş. (27) tarafından darbedilmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Muhammet Eren Ş. tutuklanırken Burak Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Doktor Yazıcı'nın hastane koridorunda darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca da kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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