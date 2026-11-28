Sistan-Beluçistan'da Sünni din adamı Salihzehi, Serbaz'da silahlı saldırıda öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde Sünni din adamı Mevlevi Beşir Salihzehi, kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Serbaz kentinde düzenlenen saldırının failleri henüz belirlenemezken makamların kapsamlı soruşturma başlattığı bildirildi.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde Sünni din adamı Mevlevi Beşir Salihzehi, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansının haberine göre Salihzehi, eyalete bağlı Serbaz kentinde silahlı saldırıya uğradı.
Saldırının faillerinin henüz belirlenemediği aktarılırken İran makamlarının olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattığı ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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