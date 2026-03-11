Sistani'den Hamaney'e Tebrik Mesajı

Irak'ın en büyük Şii dini otoritesi Ayetullah Ali Sistani, İran'ın lideri olarak seçilmesinden dolayı Mücteba Hamaney'i tebrik etti.

Sistani'nin Necef'te bulunan ofisi tarafından paylaşılan tebrik mesajında, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney saygıyla yad edilerek, yerine geçen Mücteba Hamaney'e, "İran halkına hizmet etme, kötü niyetli unsurların şerrini uzaklaştırma ve ulusal birlik ile toplumsal uyumu koruma konusunda başarı ve muvaffakiyet" temennisinde bulunuldu.

Mesajda ayrıca İran halkının birlik ve dayanışmasının korunmasının önemine vurgu yapıldı.