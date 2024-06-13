Sivas Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Okulu Öğrencileri Barış Temalı Şiir Dinletisi Sundu - Son Dakika
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Sivas Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Okulu Öğrencileri Barış Temalı Şiir Dinletisi Sundu

Sivas Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Okulu öğrencileri, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte barış temalı şiir dinletisi sundu. Okul müdürü Süleyman Güler, etkinlikte emeği geçen kültür edebiyat kulübü öğretmenleri ve öğrencilere teşekkür etti. Güler, özel çocukların topluma kazandırılması ve sosyalleşmesi açısından bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, okulun her alanda var olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti. Etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu.

13.06.2024 14:21
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Sivas Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Okulu öğrencileri, barış temalı şiir dinletisi sundu.

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan okul müdürü Süleyman Güler, dinletinin düzenlenmesinde emeği geçen kültür edebiyat kulübü öğretmenleri ile öğrencilere teşekkür etti.

Güler, özel çocukların topluma kazandırılması, sosyalleşmesi açısından bu etkinlikleri önemsediklerini belirterek, "Bu uğurda ne yapsak azdır, inanç ve düşünceyle hareket ediyoruz. Her alanda biz de varız ve olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Okulu Öğrencileri Barış Temalı Şiir Dinletisi Sundu - Son Dakika

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