Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi Başladı - Son Dakika
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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi Başladı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi başladı. Kongrede 21 farklı ülkeden 205 bilimsel çalışma görüşülecek. Rektör ve akademisyenlerin katıldığı açılışta konuşmalar yapıldı ve plaketler takdim edildi.

03.05.2024 19:00
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Araştırmacılar bir araya geldi, 21 farklı ülkeden 205 bilimsel çalışma görüşülecek

SBTÜ'de 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi başladı

SİVAS - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapılacak olan Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi'nin açılışı yapıldı.

Sivas'ta Türkiye, Azerbaycan, ABD, İspanya, Portekiz gibi 21 farklı ülkeden 205 bilimsel çalışmanın görüşüleceği 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi başladı. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen kongrenin açılışı yapıldı. SBTÜ konferans salonunda düzenlenen açılışa SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul'un yanı sıra birçok akademisyen ve öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, "Biz üniversite olarak rektörümüzün önderliğinde bilimsel çalışmalara çok büyük kıymet ve önem veriyoruz. Üniversitemiz her yıl 1 ya da 2 kongreye ev sahipliği yapmaktadır. Bu kongreler bizim açımızdan son derece kıymetli. Uluslararası bir kongre olduğu için tüm dünyadaki araştırmacılarla bir araya gelerek işbirliği yapma imkanına sahibiz" dedi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kağan Kökten ise kongre hakkında bilgiler vererek, "3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongre'mize yüz yüze ve online olarak 21 farklı ülkeden 205 bilimsel çalışma ile başvuru yapıldı. Kongremizin ilk gününde toplam 5 oturum yüz yüze yapılacak" şeklinde konuştu.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ise yaptığı konuşmasında, "Bu kongre çeşitli araştırmaların sunulacağı bir kongre olacak. Üniversitelerin temel fonksiyonları eğitimin yanı sıra bilimsel araştırmaları gerçekleştirmektir. Burada da hem ülkeye hem de insanlığa faydalı olacak şekilde sunmaktır. Kongreler, konferanslar ve sempozyumlarda bilimsel çalışmaların diğer bilim insanlarıyla, öğrencilerle toplumun diğer kesimleri ile paylaşıldığı ortamlar olmaktadır. Dolayısıyla bilim insanları arasında bilgi alış-verişinin, hem dünyadaki diğer bilim inşalarının yaptığı çalışmaların takibi açısından bu tür programları çok önemsiyorum. Öğrenciler için de bu tip programların büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Güzel bir bilimsel etkinlik ve bilim paylaşımının olacağını düşünüyorum. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından konuşmacılara plaket takdim edildi. Kongrenin ilk oturumu konferans salonunda başladı.

Kaynak: İHA

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