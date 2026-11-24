Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki öğretim üyesi, evine itfaiye yardımıyla girilerek ölü bulundu. Şeker hastası olduğu öğrenilen öğretim üyesinin cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesi morguna kaldırıldı.
Sivas'ta kendisinden haber alınamayan öğretim üyesi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Salih Seçkin Erol'dan (50) haber alamayan yakınları ve mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kardeşler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Erol'un evine itfaiye yardımıyla girildi.
Sağlık ekipleri, Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Şeker hastası olduğu öğrenilen Erol'un cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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