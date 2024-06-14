Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının 185. yıl dönümünü özel kliple kutladı - Son Dakika
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Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının 185. yıl dönümünü özel kliple kutladı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü için özel bir klip hazırlattı. Klip, Sivas'ın tarihi ve doğal mekanlarında jandarma personeli tarafından sevilen türkülerle seslendirildi ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

14.06.2024 16:45
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Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü için özel klip hazırlattı.

Klipte, kentin tarihi ve doğal mekanlarının önünde jandarma personeli tarafından Zaralı Halil'in "Bir Bulut Kaynıyor Sivas Elinden", Ali Kızıltuğ'un "Sen Gel Diyorsun", Aşık Ruhsati'nin "Daha Senden Gayri Aşık mı Yoktur" ile Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Güzelliğin On Par'etmez" türküleri seslendirildi.

Klip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının 185. yıl dönümünü özel kliple kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının 185. yıl dönümünü özel kliple kutladı - Son Dakika
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