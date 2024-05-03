Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere tarım eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere tarım eğitimi düzenlendi

Sivas\'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere tarım eğitimi düzenlendi

Akıncılar Kaymakamlığı tarafından geçen yıl başlatılan çiftçilerin bilinçli tarıma geçmesi projesi kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından eğitim programı düzenlendi. Eğitimde köylerde gübre uygulama zamanları, toprak analizi, tohum kaplama ve pas hastalığı konuları ele alındı. Akıncılar Kaymakamı ve Belediye Başkanı da eğitime katılarak üretimin önemine vurgu yaptı.

03.05.2024 16:28
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Akıncılar Kaymakamlığı tarafından geçen yıl hazırlanan ve uygulanmaya başlanan çiftçilerin geleneksel tarımdan bilinçli tarıma geçmesi projesi devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Tarımda Verimin Artırılması Projesi" kapsamında köylerde gübre uygulama zamanları, toprak analizi, tohum kaplama ve pas hastalığı konularında çiftçilere yönelik eğitim düzenledi.

Altıntepe Mahallesi'nde verilen eğitime Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş ile Belediye Başkanı Murat Sevinç ve çiftçiler katıldı.

Açıkbaş, üretimin önemine değinerek, çiftçilerden eğitime katılmalarını istedi.

Kaynak: AA

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