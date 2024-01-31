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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlara plaket verildi - Son Dakika
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlara plaket verildi

Sivas\'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlara plaket verildi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, muhtarlara Cumhuriyet'in 100. yılına özel plaket takdim etti. Toplantı, görüş ve sorunların dinlenmesinin ardından sona erdi.

31.01.2024 17:24
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlara plaket verildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen programda Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Açıkbaş, muhtarlara yaptıkları çalışmalardan dolayı Cumhuriyet'in 100. yılına özel plaket takdim etti.

Toplantı, görüş ve sorunların dinlenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlara plaket verildi - Son Dakika
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