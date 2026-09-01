Sivas'ın Doğanşar ilçesinde ATV devrilmesi sonucu 73 yaşındaki Eyüp Çakmak hayatını kaybetti
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde, Eyüp Çakmak'ın kullandığı ATV, Tavza köyü mevkisinde devrildi. Köy muhtarı ve çobanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 73 yaşındaki Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi otopsi için Sivas'a gönderildi.
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde devrilen ATV'deki 73 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Eyüp Çakmak yönetimindeki ATV, Tavza köyü mevkisinde devrildi.
Köy muhtarı Mustafa Şahin ve çobanların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çakmak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas'a gönderildi.
Kaynak: AA
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