Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

ZBEÜ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Öğrencileri Türkiye Şampiyonu

Türkiye Üniversitelerarası Salon Atletizm Şampiyonası'nda ZBEÜ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileri Melike Malkoç Özdemir ve Doğukan Kilcioğlu, Türkiye Şampiyonu oldu. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, başarılarından dolayı öğrencileri ve antrenörlerini tebrik etti.