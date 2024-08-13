Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde otomobil çarpışması: 3 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.T. (44) yönetimindeki 66 ABU 432 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde A.Ö'nün (52) kullandığı 58 AER 601 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada sürücüler ile S.H. (64) yaralandı.
Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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