Sivas'ın Zara ilçesinde Alparslan Türkeş Meyve Bahçesi oluşturuldu - Son Dakika
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Sivas'ın Zara ilçesinde Alparslan Türkeş Meyve Bahçesi oluşturuldu

Sivas\'ın Zara ilçesinde Alparslan Türkeş Meyve Bahçesi oluşturuldu

Zara Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesi Keben mevkisinde kurulan meyve bahçesinde ilk fidanlar düzenlenen törenle toprakla buluşturuldu. Belediye Başkanı Fatih Çelik, daha güzel ve yeşil bir Zara için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Hayata geçirilen meyve bahçesine ilk etapta 500 meyve fidanının dikimini gerçekleştirdiklerini belirten Çelik, 'Bizi en mutlu eden düşünce ise bu ağaçlarımızdan çocuklarımız ve halkımızın istifade edebilecek olmasıdır.' dedi. Elma, armut, dut, erik olmak üzere birçok meyve fidanını toprakla buluşturduklarını ifade eden Çelik, binlerce meyve fidanından oluşacak halka açık bir meyve bahçesi için dikim ve bakım çalışmalarına ilkbahar döneminde devam edileceğini sözlerine ekledi.

25.04.2024 17:25
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Sivas'ın Zara ilçesinde Alparslan Türkeş Meyve Bahçesi oluşturuldu.

Zara Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesi Keben mevkisinde kurulan meyve bahçesinde ilk fidanlar düzenlenen törenle toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, daha güzel ve yeşil bir Zara için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Hayata geçirilen meyve bahçesine ilk etapta 500 meyve fidanının dikimini gerçekleştirdiklerini belirten Çelik, "Bizi en mutlu eden düşünce ise bu ağaçlarımızdan çocuklarımız ve halkımızın istifade edebilecek olmasıdır." dedi.

Elma, armut, dut, erik olmak üzere birçok meyve fidanını toprakla buluşturduklarını ifade eden Çelik, binlerce meyve fidanından oluşacak halka açık bir meyve bahçesi için dikim ve bakım çalışmalarına ilkbahar döneminde devam edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Zara ilçesinde Alparslan Türkeş Meyve Bahçesi oluşturuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ın Zara ilçesinde Alparslan Türkeş Meyve Bahçesi oluşturuldu - Son Dakika
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